Эксперты назвали самые полезные новогодние десерты

Необходимо помнить, что орехи, входящие в состав многих конфет, могут являться аллергенами. Пастила и зефир относятся к полезным сладостям, так как в их основу входят яичные белки, пюре из фруктов и одно из желирующих веществ: агар-агар, пектин или желатин. Самые полезные — сливочный зефир и ванильная пастила. В них нет пищевых добавок и искусственных красителей. Полезен и мармелад, который содержит только патоку и желирующий ингредиент, — уточнили в ведомстве.