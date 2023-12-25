Как не растолстеть и не посадить печень за новогодние праздники

Желания есть и худеть всегда с нами - как и приход Нового года. И даже количество предновогодних хлопот почему-то никак не влияют на аппетит. В эти дни мысли о диетах и самоограничении особенно кажутся скучной рутиной, и только призрак нового платья, в которое нужно обязательно «влезть» перед новогодней вечеринкой или корпоративом способен как-то вернуть нас к реальности и даже заставить считать калории.

© Unsplash

Кстати, это один из советов, который дают умные диетологи: перед днями традиционного обжорства – отличительной черты отечественного новогоднего застолья, которого и не представить уже без тазика оливье под бокал игристого и вечной «Иронии судьбы», - скачать себе любое мобильное приложение, чтобы фиксировать все съеденное за день и таки считать эти самые калории (кстати, их должно быть не меньше, но и не сильно больше нормы - 1200 ккал в день).

Видео дня

"Я часто сталкиваюсь именно с тем, что люди не могут объективно оценить свой рацион. Перекусывая днем, между делами, какими-то быстрыми углеводами или калорийным фастфудом, мы возвращаемся вечером голодными и потом еще садимся ужинать", - говорит диетолог Татьяна Селезнева.

Поручить мобильному приложению подсчитывать калории – удобный способ ненавязчивого самоконтроля, что само по себе позволяет сдерживать желание забрасывать в себя между делом вкусные кусочки.

Делать выбор в пользу порции нежирной курицы или индейки (необходимый белок) и гарнира из овощей, стакана горячей воды до еды и даже супов (кроме пюреобразных), которые, по мнению эндокринолога Зухры Павловой, также способствуют быстрому насыщению и позволяют не переесть.

«Стакан горячей воды за полчаса до обеда сродни "волшебной таблетке" (для похудения – ред.), поскольку вода занимает объем желудка и активизирует выработку гормона насыщения – холецистокинина», - объясняет эндокринолог.

"Все эти действия стоит начать (если конечно вы этого еще не сделали раньше), не меньше чем дней за 10 до Нового года. Тогда точно появится шанс убрать несколько лишних кило и даже влезть в любимое платье", - уверяет Татьяна Селезнева.

Конечно, главная зона риска (в плане переедания) – это сам новогодний ужин и следующие за ним ленивые многодневные «доедалки». Самое лучшее, что мы можем сделать для себя и своих гостей – не готовить и не ставить на праздничный стол слишком много различных блюд. Ведь, по мнению психологов, часто именно зрительный контакт с едой рождает соблазн съесть или хотя бы попробовать то, что иначе и в голову не пришло бы тащить в рот.

Итак, планируя заранее наше «умное» и оттого не менее хлебосольное застолье, мы прежде всего должны решить «проблему» салатов – с минимальным использованием майонеза (или вообще без него). Что в целом не так и сложно при наличии большого выбора салатных заправок – разных бальзамиков, виноградного уксуса, лимонного сока, горчицы, хорошего оливкого масла, т.д.

Сразу принимаем решение не готовить гарнир из углеводов — картошку, рис, и не использовать их в качестве фарша. Достойной альтернативой могут стать овощи на гриле, самодельное лобио или запечённая цветная капуста.

Калорийные бутерброды заменяем нарезками с сырами, не забыв в том числе про любимое многими сочетание моцарелла /помидор/ базилик; мясными деликатесами (отварной язык, запечённое мясо, куриный рулет и т. д.), морепродуктами. Исключением может быть крошечные канапе – с икрой например. А вот нарезанный хлеб на стол можно не ставить и гостям не предлагать – и будьте уверены, они про него и не вспомнят.

Непростой вопрос покупать или нет торт или пирожные к чаю, до которого дело может так и не дойти — также лучше решить заранее, либо в пользу традиционного домашнего шедевра (по рецепту маминого Наполеона из слоеного теста, например), либо (все равно лучше мамы не получится!) сразу сосредоточиться на фруктовых салатах, фруктах с орехами и т.д.

Кстати, любимый многими символ Нового года мандарин – также вполне может заменить калорийные сладости. Если нет на него аллергии, диетологи разрешают перекусывать (и даже закусывать) ими, но, разумеется, без фанатизма (норма - не более 3-4 мандаринки для взрослого, 1-2 детям).

Какие еще полезные хитрости помогут нам не переесть? О стакане горячей воды за 30 минут до посадки за стол мы уже говорили. Также не лишне будет слегка(!) поужинать за несколько часов до застолья, чтобы голод не мешал наслаждаться праздником. И может быть даже принять абсорбент, задача которого –- не допустить расстройства пищеварения, защитив слизистую оболочку кишечника, предотвратить интоксикацию алкоголем.

Кстати, о напитках. Чтобы не омрачить праздник похмельем и стойкой головной болью (вдобавок к надоевшим калориям), не забывайте о главном принципе – не смешивать особенно шампанское не только с крепкими напитками (после такой «коктейля» живыми и на своих ногах с вечеринки точно не уйдете), но и, как напоминает диетолог Наталия Гридина, с другими «шипучками» и «газировками».

Ее рекомендация - чередовать шампанское (как и любой другой алкоголь) с парой глотков воды, что поможет избежать опьянения, и даст возможность желудку нормально работать, не доводя до изжоги или гастрита.

Конечно, сегодня уже мало кто призывает полностью отказываться от алкоголя во время застолья. Однако стоит помнить, что крепкое спиртное усиливает аппетит и очень быстро заставит любого забыть о самоконтроле — в том числе и в плане еды.

Да и сам алкоголь – вещь достаточно калорийная (по данным экспертов Роскачества в 100 мл водки содержится 235 ккал, в коньяке — 240 ккал, в виски — 220 ккал. Сухое вино (до 11% алкоголя) — это 64 ккал на 100 мл, полусладкое (до 12%)— 88 ккал на 100 мл.

А самыми калорийными предсказуемо являются сладкие ликеры. Например, по-прежнему популярный «Бейлис» содержит почти 327 ккал на 100 мл).

Примерный алгоритм употребления спиртного – начинать с аперитива (например, игристым). Потом продолжить, как говорят сомелье, «тихим» вином: белым или красным. И только затем переходить к тяжелой артиллерии из крепкого алкоголя или коктейлям на его основе.