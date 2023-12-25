Какие заболевания обостряются в новогодние праздники чаще всего

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Алексей Боярко в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнил, что в период новогодних каникул становится больше пациентов с обострением хронического холецистита и панкреатита. Организм страдает из-за переизбытка жареной, жирной и копченой пищи в рационе, а также из-за алкоголя и газировки.

© Вести Подмосковья

«Если после плотного ужина появилась приступообразная боль вверху живота, это может указывать на желчную колику (холецистит). При патологии печени обычно нет выраженных симптомов, они больше свойственны холециститу и панкреатиту», — объяснил специалист и посоветовал обращаться к врачу при подобных симптомах.

Печень, поджелудочная железа и желчный пузырь из-за новогодних пиршеств испытывают серьезную нагрузку. У человека, который переборщил с едой, возникает тяжесть и боль в области подреберья, тошнота и изжога, расстройство кишечника. Еда с насыщенными жирами и рафинированные продукты повышают уровень липидов в крови, а это приводит к повышенному образованию триглицеридов в печени.

Врач Боярко обратил внимание, что некоторые отчаянно хотят похудеть к новогодней ночи, ограничивают себя в пище несколько недель, а потом набрасываются на яства. Печень от таких качелей очень страдает. «Если обилия блюд избежать нельзя, то можно хотя бы снизить их вред для печени. Жареные продукты заменить запеченными, вместо майонеза взять греческий йогурт и нежирную сметану, вместо солений — свежие овощи и зелень. Если есть небольшими порциями и не спешить, то насыщение придет быстрее, риск переедания снизится», — отметил эксперт ФНКЦ ФМБА.