4 популярных новогодних блюда, которые опасны для здоровья

Самые любимые новогодние угощения в праздники могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк назвала четыре блюда, которые опасны для организма.

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«Например, всеми любимый салат Оливье. К сожалению, сочетание нескольких видов животного белка с растительным животным жиром, с солеными, маринованными огурчиками. Все это усугубляется большим количеством простых углеводов в виде картошки, и горошек туда добавлен, чтобы еще больше усложнить жизнь нашим пищеварительным, ферментным системам», – передает 5-tv.ru слова диетолога.

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По словам Антонины Саволюк, в салате большое количество несочетаемых продуктов, которые вызывают реакцию слизистой желудка и обострение болезней. Также возможно появление изжоги из-за кислотности маринованных огурцов.

Жирная заправка усложнит работу поджелудочной железы и желчного пузыря.

Кроме того, в салате быстро начинается процесс брожения, поэтому употребить его необходимо быстро.

Врач рекомендует либо ограничиться очень маленькой порцией салата, либо исключить его совсем.

Еще одно популярное угощение – бутерброды с красной икрой, которые могут вызвать обострение болезней ЖКТ, печени и желчного пузыря.

«Белый хлеб – это простые углеводы, сливочное масло – животные жиры, красная икра – животные жиры, белок и много соли. Нашей поджелудочной железе и печени будет очень сложно это все обработать полноценно ферментами и переварить», – пояснила диетолог.

Вкусные бутерброды могут вызвать покалывание в боку, горечь во рту, колики, головную боль. А большое количество соли задержит влагу и приведет к отекам.

Также врач рекомендует быть осторожными с селедкой под шубой, который, как и оливье, состоит из трудно сочетаемых ингредиентов.

«Селедка под шубой – это жир, белок и много соли, яйца – это животный белок, майонез – это много соли, много жира, дополнительные углеводы», – пояснила врач.

Кроме того, опасность представляют вареные овощи с высоким гликемическим индексом. Такого блюда следует избегать тем, кого есть диабет или инсулинорезистентность.

Также удар по здоровью может нанести горячее блюдо – мясо по-французски. С одной стороны, отмечает диетолог, запекание – хороший способ приготовления, но добавление сыра и майонеза все портит.

«Для нашей поджелудочной железы такое количество различного белка с жиром очень трудно переварить. Скорее всего не хватит активности пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Все непереваренное будет продвигаться по пищеварительной трубке, подвергаться процессам брожения и гниения с выделением ядовитых продуктов распада», – рассказала эксперт.

Специалист рекомендует избегать такого питания тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, а также сердечные патологии.