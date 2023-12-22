Окулисты рассказали о травмах от вылетающих из бутылок пробок

Травмы глаза, полученные от пробки, вылетающей из бутылки – не такая большая редкость. Они бывают разной степени тяжести и могут приводить к различным нарушениям зрения – как «в моменте», так и в долгосрочной перспективе. В преддверии новогодних праздников врачи ещё раз напоминают о технике безопасности.

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Офтальмологи ведущих мировых университетов объединились, чтобы предостеречь празднующих новый год людей от травм глаз, которые можно получить, открывая бутылку с шампанским. Они изучили исследования, проводившиеся в разное время на эту тему, и озвучили, к каким именно повреждениям может привести несоблюдение правил безопасности при открывании бутылок.

Давление внутри бутылки с газированной жидкостью может в три раза превышать давление в автомобильной шине: скорость пробки доходит до 80 км/ч. На то, чтобы достигнуть лица, ей потребуется всего 0, 05 секунды: это слишком быстро – человек не успевает отреагировать, отвернуться или закрыть глаза.

По данным, которыми располагают врачи, пробки, вылетающие из бутылок, могут привести к разным видам травм – более лёгким или тяжёлым, если пробка попадает в глаз. В этом случае может развиться кровоизлияние в передней камере глаза, или гифема, а также травматическая ретинопатия. Это серьёзные травмы, которые могут привести к потере зрения.