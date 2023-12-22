Диетолог дал пять советов по питанию в праздники

Доктор медицинских наук Ким Шапиры рассказала, о чём людям обязательно нужно помнить во время праздников.

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Разработайте план. Решите, что и сколько вы будете есть. Это вовсе не сложно.

Наслаждайтесь едой. Для этого ешьте медленно. Так организм сразу поймёт, насытились вы или ещё нет.

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Сидите за столом без телефона. Это позволит вам насладиться каждым кусочком блюда.

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Исследования показывают, что существует связь между отвлечением во время приёма пищи и увеличением веса. К примеру, праздничный фильм лучше посмотреть уже после того, как вы поели.