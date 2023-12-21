Врач дал россиянам четыре совета на новогодние праздники

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал четыре рекомендации на новогодние праздники. Выпуск, где специалист раскрыл эти советы, доступен на платформе «Смотрим».

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Агапкин посоветовал россиянам не садиться голодными за новогодний стол, чтобы не переедать. Он порекомендовал готовить по одному салату в каждый из выходных дней, чтобы уменьшить нагрузку на поджелудочную железу.

«Какой салат самый популярный, тот и делаем. А другой салат делаем на следующий день», — сказал он.

Специалист призвал россиян составить план на дни отдыха. По мнению Агапкина, если досуг будет разнообразным, то шансы переесть уменьшатся.

В заключение врач призвал не нарушать режим сна в праздничные дни. «Наша поджелудочная железа не равнодушна к тому, как мы спим. Дефицит сна плохо на ней отражается», — подчеркнул он. В частности, Агапкин посоветовал выспаться перед новогодней ночью.