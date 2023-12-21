«Синдром праздничного сердца»: что это и как он проявляется

В преддверии праздников многие сталкиваются с явлением, которое специалисты называют «синдромом праздничного сердца». Что это и стоит ли переживать, если вы обнаружили у себя все признаки, об этом мы поговорили с кардиологом Виталиной Степановой.

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Что же это такое — «синдром праздничного сердца»

Можно сказать, что понятие появилось недавно, в 1978 году. Американский врач-кардиолог провел исследование, результаты которого удивили даже видавшего виды специалиста. Выяснилось, что после праздников наблюдается увеличение числа людей, которые страдают из-за сердечных проблем. Как правило, речь идет об аритмии.

Каковы проявления данного синдрома

Самые частые признаки — спутанность сознания, учащенное сердцебиение, боль в области сердца, быстрая утомляемость, одышка. Виталина обращает внимание на то, что при подобных симптомах худшее, что вы можете сделать, — продолжать употреблять жирные блюда и не соблюдать меру в алкогольных увлечениях. Как минимум стоит больше отдыхать и снизить количество стрессовых ситуаций.

В чем причина развития синдрома

Кардиолог называет несколько причин.

«Это может быть как отпуск в жаркой стране, так и просто длительные застолья, где мы не думаем о том, насколько перегружаются наши системы в организме», — говорит Виталина.

Могут ли быть осложнения?

Самое неприятное осложнение — опасные формы аритмии, которые необходимо контролировать с помощью врача. Врач предупреждает, что при любых подозрениях на проблемы в работе сердца, не тяните с визитом к кардиологу. В противном случае есть вероятность столкнуться с желудочковой тахикардией, а она приводит к внезапной смерти.

Как снизить риски развития синдрома

Виталина советует не игнорировать тренировки и вести активный образ жизни настолько, насколько вам позволяет самочувствие.

«Вторая моя рекомендация — следите за уровнем стресса и тем, что вы едите в праздники. Друзья могут склонять вас выпить еще бокальчик, но не ведитесь на это — ваше здоровье важнее обид чужих людей».