Врач призвала не загадывать желания на Новый год

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова призвала россиян не есть бумажки с желаниями под бой курантов.

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По ее словам, такое поведение почти наверняка закончится проблемами для организма.

«Безусловно, все зависит от размера бумажки, на которой вы напишите желание. Соответственно, если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо», – отметила медик.

Татьяна Терехова добавила, что если желание написано чернилами, то это может вызвать острую аллергическую реакцию или расстройство пищеварения.

Кроме того гастроэнтеролог напомнила, что новогодний стол – всегда изобилие вкусной, но тяжелой пищи. К тому же практически всегда на празднике есть алкоголь. По словам врача, такой специфический продукт, как бумажка с желанием, может вызвать расстройство пищеварения, начиная от изжоги и тошноты, заканчивая рвотой и диареей, передает Life.ru.