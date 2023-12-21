От какой еды лучше отказаться на праздниках людям с СРК — ученые

Новогодние застолья богаты на еду и напитки. Однако некоторые продукты совсем не подходят для пребывания в компании. Особенно, если у едока СРК, то есть синдром раздраженного кишечника.

О том, от какого продукта лучше отказаться на новогодние праздники людям с СРК, сообщила Mirror.

Эксперты по здоровому образу жизни часто рекомендуют включать в рацион овощи, в том числе капусту. Однако на самом деле иногда от ее потребления все же следует отказаться.

«Крестоцветные овощи, такие как брюссельская капуста и кочанная капуста, на самом деле являются пищей с низким содержанием FODMAP, однако они часто приводят к повышенному газообразованию, и некоторые люди с СРК предпочитают избегать этого», — рассказывает врач общей практики доктор Клэр Меррифилд.

Медик рекомендует избегать поедания капусты людям с синдромом раздраженного кишечника. Заменить этот продукт можно морковью или зеленой фасолью.