Как сохранить фигуру на Новый год, рассказала диетолог

Звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, как сделать новогодний стол полезным для фигуры.

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Врач советует применять фантазию и не бояться экспериментировать с блюдами.

«Если говорить про салаты, то это отличная возможность проявить свою фантазию. Например, мясо птицы в салате может быть теплым, а овощи холодными, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара», – отметила она.

Маргарита Королева добавила, что в салаты можно добавить еще зеленый салат с крабовым мясом и все это приправить дольками цитрусовых.

При этом совсем не обязательно, чтобы на столе обязательно были нарезки из колбас. Их можно смело заменить нарезками из запеченного мяса птицы, а на горячее подать фаршированную рыбу. Говоря о майонезе, диетолог напомнила, что полезную и вкусную заправку к салату можно приготовить дома своими руками, передает НСН.

Кроме того, Королева посоветовала не смешивать крепкие напитки с газированными лимонадами, так как это может быть чревато глубоким опьянением и отравлением. Она также посоветовала отдавать предпочтение игристым винам.

«Нужно отдавать предпочтение либо шампанскому, а также красному и белому вину, быть умеренным и осторожным в объемах употребляемых напитков», – заключила она.