О рецепте полезного оливье рассказали врачи

Салат оливье считается одним из традиционных блюд новогоднего стола. Однако медики много раз утверждали, что частое его поедание может нанести вред здоровью. Кто бы мог подумать, что существует здоровый рецепт этой позиции в меню.

О том, как приготовить безвредный для здоровья салат оливье, «Аргументам и фактам» рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

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Огурцы

Чаще всего в оливье кладут маринованные огурцы, что не слишком полезно. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала ингредиент, который делает блюдо в разы полезнее. По ее мнению, это соленый огурец.

«В процессе засолки квашеные огурцы подвергаются ферментации — молочнокислому брожению, что сопровождается появлением полезных молочнокислых бактерий. Теперь это уже не просто огурец, а практически суперфуд, богатый пробиотиками, которые так полезны микрофлоре кишечника», — пояснила врач.

Заменить колбасу

Диетолог-консультант Алексей Кабанов считает, что оливье вреден в основном из-за используемой при его приготовлении вареной колбасы. Однако ее вполне можно заменить.

«Ненасыщенные жиры есть также в растительных маслах, авокадо, орехах и, кстати, в растительном мясе, на которое тоже можно заменить колбасу и сделать инновационный оливье», — считает эксперт.

Не опасаться майонеза

Сегодня многие эксперты по здоровью призывают отказаться от майонеза, считая его виновником многим проблем со здоровьем. Например, он создает высокий уровень холестерина. Однако Алексей Кабанов уверен, что при умеренном потреблении майонез несет пользу здоровью.

«Наш мозг более чем наполовину состоит из жирового вещества и особенно нуждается в жирной пище. До 30% энергии каждый день наш организм должен получать именно из жиров. Но жиры должны быть в том числе именно ненасыщенные, чтобы не навредить работе сердечно-сосудистой системы», — объяснил диетолог.

Эксперт не рекомендует заменять майонез жирной сметаной. В ней, например, вполне могут быть антибиотики. Также диетолог призывает съедать за раз не более 200-300 граммов главного новогоднего салата.