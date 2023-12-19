Врач: алкоголь может вызвать "синдром праздничного сердца" на Новый год

Чтобы не допустить этого, академик советует ограничивать потребление еды и алкоголя в праздничные дни. Кроме того, важно увеличить двигательную активность и снижать уровень стресса путем тех действий, которые вас успокаивают, например, просмотра фильма. В эти дни особенно важно быть осторожными с лекарствами для облегчения симптомов похмелья, потому что они могут дополнительно увеличить нагрузку на сердце, предупредила врач. Если же приступы аритмии не проходят, стоит обратиться к специалисту, заключила Драпкина.