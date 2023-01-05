Как подобрать правильную разгрузку после посиделок

После новогоднего кутежа и ломящихся столов миллионы (а может и миллиарды) людей спешат прийти в норму. И многие прибегают к разгрузочным дням. Но не нужно путать их с голодовками, которые, между прочим, могут только навредить и так стрессующему от изобилия вредностей организму. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, как правильно проводить разгрузку без последствий.

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В первую очередь нужно напомнить о пользе разгрузки. Дело в том, что разгрузочные дни помогают снизить суточную калорийность рациона — он имеет меньшую энергетическую ценность, чем обычно. А это помогает сбросить вес.

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Кроме того, по словам эксперта, разгрузочные дни, как правило, подразумевают исключение продуктов, которые повышают секрецию желудочного сока. В эти дни едят более щадящие для желудочно-кишечного тракта блюда.

«Опасность может заключаться в неправильном выборе меню. Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учётом его состояния, физической активности, наличия хронических заболеваний. <...> Все показатели здоровья человека обязательно должны быть учтены. Оптимизируя питание, врач руководствуется не только показателями длины и массы тела, но и определяет общее состояние человека», — пояснила Бурляева.

Но что же делать тем, у кого есть заболевания ЖКТ? По словам диетолога, подобрать правильную разгрузку можно и таким пациентам. Но заниматься этим должен строго специалист. Подобрать самостоятельно диету в интернете — не прокатит.

Но всё же есть немало тех, кто предпочитает сам себе подыскивать рецепты и диетические цепочки. В таком случае всё же нужно помнить о некоторых важных принципах, отметила эксперт. Для начала нужно придерживаться рекомендованного соотношения белков, жиров и углеводов — как правило, это 1:1:3.

«Общую калорийность рациона можно снизить на 500 ккал от вашей суточной потребности. Для её определения есть специальные формулы. Свою суточную потребность в энергии и пищевых веществах можно также определить по таблицам, указанным в методических рекомендациях «Нормы физиологических потребностей...», — объяснила Бурляева.

В среднем взрослому человеку необходимо 2000–2500 ккал в день. Значит, для женщин разгрузочный день без врачебного контроля должен включать 1500 ккал, для мужчин — 2000 ккал. Это безопасный режим, ведь так человек не навредит себе и даже сможет увидеть приятный результат на весах.

Как правило, за один день разгрузки уменьшается масса тела и снижается аппетит. Организму хватает суток, чтобы привыкнуть получать меньше. Но также вы можете заметить и некоторые внешние изменения: уменьшается отёчность, увеличивается работоспособность, ощущается лёгкость, да и в целом человек чувствует себя лучше.

Но не нужно подсаживаться на разгрузки и превращать их в норму своего питания. В домашних условиях, если нет противопоказаний, её лучше проводить 1–2 раза в месяц

«В домашних условиях людям с большим избытком массы тела (ожирением второй, третьей степени) лучше не начинать похудение с разгрузочных дней. Сначала нужно грамотно выстроить свой рацион, наладить здоровое питание и запустить процесс снижения веса. И только потом, через какое-то время, можно проводить разгрузочные дни», — обратила внимание медик.

В целом для разгрузочных дней есть три незыблемых правила:

Не должно быть большой физической нагрузки, так как это может привести к потере мышечной массы. Поэтому, если вы активно тренируетесь, в этот день лучше не заниматься. Разгрузочные дни должны обязательно сопровождаться адекватным потреблением жидкости. Общая рекомендация — 1,5–2 литра в сутки. Можно сделать индивидуальный расчёт вместе со специалистом. В большей степени это должна быть вода, но не исключены также некрепкие чай и кофе. Не начинайте разгрузку, если есть подозрение, что вы не сможете довести её до конца. Например, вечером у вас запланирована встреча с друзьями и вы понимаете, что есть большая вероятность нарушения режима.