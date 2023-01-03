Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, какая детская забава сделает вас стройнее

Секрет Фирмы

Давно снеговика лепили? В детстве без этой забавы ни одна зима не проходила, но с возрастом начинает казаться, что это слишком несерьёзно. Но главный врач «Консультативно-диагностической поликлиники № 121» Андрей Тяжельников призвал взрослых не отказываться от лепки символа русской зимы. Ведь это занятие может быть не только весёлым, но и очень полезным для тела. Особенно после сытной новогодней ночи.

Врач рассказал, какая детская забава сделает вас стройнее
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача, на лепку одного снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Чтобы скатать шары, придётся довольно энергично подвигаться, да ещё и в тёплой одежде. А уж если снеговик будет не один, то и калорий сожжёте больше.

Примерно 300 ккал вы потратите, если будете 30 минут прыгать на скакалке или если быстро пробежите полтора километра. Столько же калорий можно скинуть, сделав примерно 5000 шагов в спокойном темпе. Но согласитесь, просто бродить — не так весело, как лепить снеговика.

Ещё обычную ходьбу можно заменить прогулкой на лыжах. И не стесняйтесь кататься на санках. По словам Тяжельникова, это тоже помогает скинуть калории, ведь скатившись, санки снова нужно тащить на горку. Всё согласно пословице «любишь кататься — люби и саночки возить».

Новый год 2023,Андрей Тяжельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители