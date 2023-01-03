Врач рассказал, какая детская забава сделает вас стройнее

Давно снеговика лепили? В детстве без этой забавы ни одна зима не проходила, но с возрастом начинает казаться, что это слишком несерьёзно. Но главный врач «Консультативно-диагностической поликлиники № 121» Андрей Тяжельников призвал взрослых не отказываться от лепки символа русской зимы. Ведь это занятие может быть не только весёлым, но и очень полезным для тела. Особенно после сытной новогодней ночи.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам врача, на лепку одного снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Чтобы скатать шары, придётся довольно энергично подвигаться, да ещё и в тёплой одежде. А уж если снеговик будет не один, то и калорий сожжёте больше.

Примерно 300 ккал вы потратите, если будете 30 минут прыгать на скакалке или если быстро пробежите полтора километра. Столько же калорий можно скинуть, сделав примерно 5000 шагов в спокойном темпе. Но согласитесь, просто бродить — не так весело, как лепить снеговика.