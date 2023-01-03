Нарколог посоветовал разбавлять вино водой

«Разбавлять вино водой — хорошая идея, так ещё в Древнем Риме поступали. Это не сказывается на вкусовых качествах. Вино не воспринимается как разбавленное, сохраняется его вкус, люди могут получить удовольствие. Разбавление вина поможет уменьшить общее количество принятого этилового спирта, а чем меньше чистого алкоголя принято, тем меньше будет вероятность тяжести похмелья. Ещё очень важна закуска, если люди закусывают, то это уменьшает вредное воздействие алкоголя на организм».