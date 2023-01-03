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3 часа назад

Психиатр-нарколог посоветовал разбавлять вино водой во избежание похмелья

Говорит Москва

Вкус алкогольного напитка при этом не изменится, а негативное воздействие на организм будет минимальным.

Нарколог посоветовал разбавлять вино водой
Фото: UnsplashUnsplash

При распитии спиртного также следует закусывать, посоветовал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» врач-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап.

«Разбавлять вино водой — хорошая идея, так ещё в Древнем Риме поступали. Это не сказывается на вкусовых качествах. Вино не воспринимается как разбавленное, сохраняется его вкус, люди могут получить удовольствие. Разбавление вина поможет уменьшить общее количество принятого этилового спирта, а чем меньше чистого алкоголя принято, тем меньше будет вероятность тяжести похмелья. Ещё очень важна закуска, если люди закусывают, то это уменьшает вредное воздействие алкоголя на организм».

При этом при распитии спиртных напитков нельзя плотно есть из-за нагрузки на поджелудочную железу, отметил Сиволап.

«Слишком плотного застолья быть не должно, потому что, когда очень много еды, то тогда на поджелудочную железу оказывается двойная нагрузка. Поэтому, если люди пьют и очень много едят, то риск панкреатита сильно возрастает».

Врач также отметил, что можно также чередовать потребление вина с другими напитками, например, чаем или водой.

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