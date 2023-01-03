Врач назвал последствия попадания пробки от шампанского в глаз

Пробка от шампанского способна нанести существенную травму глаза. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков.
Неосторожность в период новогоднего праздника может привести к травме. Самым опасным атрибутом нового года традиционно считаются салюты, которые могут привести к ожогам и травматической ампутации пальцев. Менее опасные, но забавные травмы наносит неаккуратное открытие бутылки шампанского — в случае, если вылетевшая пробка попадает в глаз.
«У травматологов и офтальмологов есть своеобразная классификация новогодних глазных травм. Самой забавная и при этом серьезная травма — это попадание пробки от шампанского в глаз. Самое «удачное», чем можно отделаться при такой травме — это гематома, если удар пришелся в бровь. Но если пробка «выстрелила» в глаз, и у пострадавшего в глазах туман, пропало периферическое зрение, появилась пелена или «штора» — нужно срочно ехать в глазной травмпункт», — говорит врач.
Такой удар может вызвать смещение хрусталика, контузию глазного яблока или даже отслоение сетчатки.
«При контузии глаза происходят крайне негативные изменения, ведь удар пробкой — это сильная ударная волна, которая передается на все глазные структуры: хрусталик может сместиться, помутнеть — его придется удалять, ставить искусственную линзу», — поясняет Кусков.
В худшем случае при сильном ударе произойдет отрыв глазного нерва — в этой ситуации современная медицина бессильна и человек необратимо ослепнет на один глаз. В связи с этим во многих странах на бутылках размещают предупреждающие надписи с призывами не направлять при открытии бутылку в людей.