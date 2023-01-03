Врач назвал последствия попадания пробки от шампанского в глаз

«У травматологов и офтальмологов есть своеобразная классификация новогодних глазных травм. Самой забавная и при этом серьезная травма — это попадание пробки от шампанского в глаз. Самое «удачное», чем можно отделаться при такой травме — это гематома, если удар пришелся в бровь. Но если пробка «выстрелила» в глаз, и у пострадавшего в глазах туман, пропало периферическое зрение, появилась пелена или «штора» — нужно срочно ехать в глазной травмпункт», — говорит врач.