Что будет к Рождеству, если каждый день выпивать бокал вина

Некоторые после новогодней ночи как бы по инерции продолжают выпивать. В итоге ни один праздничный день не проходит без алкоголя. Всё-таки каникулы — почему бы не позволить себе лишнего? Но психолог Галина Руснак предупредила, что если пить даже по одному бокалу вина в день, то уже к Рождеству можно попасть во власть апатии. И тогда праздник для вас будет совсем не светлым.
По словам Руснак, шумные компании и гости не спасут от дурного настроения, если ежедневно пить. У вас будет накапливаться ощущение, что вы без толку тратите время. А трудоголиков и особенно ответственных людей чувство вины будет глодать ещё сильнее.
«Именно поэтому я рекомендую заранее распланировать новогодние каникулы и выделить минимум три безалкогольных дня», — сказала психолог.
Остальное время специалист посоветовала уделить спорту и прогулкам на свежем воздухе. Тогда отдых станет действительно весёлым и запоминающимся.