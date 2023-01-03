Что будет к Рождеству, если каждый день выпивать бокал вина

Некоторые после новогодней ночи как бы по инерции продолжают выпивать. В итоге ни один праздничный день не проходит без алкоголя. Всё-таки каникулы — почему бы не позволить себе лишнего? Но психолог Галина Руснак предупредила, что если пить даже по одному бокалу вина в день, то уже к Рождеству можно попасть во власть апатии. И тогда праздник для вас будет совсем не светлым.