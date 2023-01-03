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3 часа назад

Россиянам рассказали, что будет к Рождеству, если каждый день выпивать по бокалу вина

Секрет Фирмыиещё 1

Некоторые после новогодней ночи как бы по инерции продолжают выпивать. В итоге ни один праздничный день не проходит без алкоголя. Всё-таки каникулы — почему бы не позволить себе лишнего? Но психолог Галина Руснак предупредила, что если пить даже по одному бокалу вина в день, то уже к Рождеству можно попасть во власть апатии. И тогда праздник для вас будет совсем не светлым.

Что будет к Рождеству, если каждый день выпивать бокал вина
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Руснак, шумные компании и гости не спасут от дурного настроения, если ежедневно пить. У вас будет накапливаться ощущение, что вы без толку тратите время. А трудоголиков и особенно ответственных людей чувство вины будет глодать ещё сильнее.

«Именно поэтому я рекомендую заранее распланировать новогодние каникулы и выделить минимум три безалкогольных дня», — сказала психолог.

Остальное время специалист посоветовала уделить спорту и прогулкам на свежем воздухе. Тогда отдых станет действительно весёлым и запоминающимся.

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