Как не поломать режим сна на новогодних каникулах

Новогодние каникулы — не повод умещать все радости мира в одни сутки. Всё же человеческому телу нужен восьмичасовой сон, причём по привычному для него графику. В противном случае вы рискуете заработать себе социальный джетлаг (синдром смены часового пояса при перелётах) и после мучаться бессонницей. Об этом заявила сомнолог Эльвира Тарасова. По её словам, сдвигать график к отходу ко сну лучше не более чем на час.

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«В первую очередь, необходимо соблюдать свой привычный график: ложиться — во сколько ложились, вставать — во сколько вставали. Спать до обеда, или ложиться в полночь, или сдвигать на ещё более позднее время отход ко сну я не рекомендую! Мы сами себе сделаем социальный джетлаг. Восстановиться будет очень сложно. При этом мы получим стресс и нервозность», — объяснила Тарасова.

Если баловать себя поздними подъёмами на протяжении выходных, будут проблемы с восстановлением режима в рабочие будни. А чтобы не усиливать стресс для организма, не стоит отказываться от тренировок в зале, зарядки (если вы их делали) и забывать о физической активности. И, конечно, не погружаться в чревоугодие.

«Когда мы много едим на ночь, то ложимся спать с тяжестью в желудке. В итоге организм занимается перевариванием пищи, а не запускает процессы, которые нам помогают восстанавливаться. Мозг же не отдыхает и не даёт нам энергии. Также сбивается сон», — добавила сомнолог.

Чтобы не сбивать себя со сна, стоит завести специальные утренние и вечерние ритуалы, отказаться от использования гаджетов перед сном, не пить кофе за 8 часов до отхода ко сну и не злоупотреблять алкоголем — он может усугубить бессонницу.