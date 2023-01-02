Способы провести новогодние застолья без вреда для организма

В новогодние праздники многие люди позволяют себе то, от чего отказывались в течение всего года, и часто наносят этим вред здоровью. Вместе с врачами «Газета.Ru» разобралась, как провести праздники безопасно для здоровья и что делать, чтобы не страдать от последствий злоупотребления алкоголем и переедания.

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Есть в одно и то же время и отказаться от десертов

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Новогодние праздники часто сопровождаются перееданием, ленью и похмельем. По словам гастроэнтеролога филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрея Якушева, справиться с этим можно, соблюдая некоторые простые правила.

Первое из них – принимать пищу небольшими порциями и не торопиться.

«На новогоднем столе обычно много трудносовместимых друг с другом блюд, которые накладывают огромными порциями. Это значительно ухудшает переваривание еды. Перистальтика желудка устроена так, что при его переполнении начинается функциональный гастростаз: желудок измельчает все очень медленно и лениво. Это грозит появлением тяжести, дискомфорта в эпигастральной области живота, а также слабости.

Чтобы этого не случилось, нужно принимать пищу по чуть-чуть и не торопясь», – отметил гастроэнтеролог Якушев.

Врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт многопрофильного медицинского центра «Медскан» Антонина Леонтьева в свою очередь подчеркнула, что важно также сохранить привычный для себя режим питания.

«За исключением самой новогодней ночи, за стол нужно стараться садиться в те же часы, что и в обычные дни. Каждый человек имеет свои биоритмы. Если мы принимаем пищу в одни и те же часы каждый день, то именно к этому времени пищеварительный тракт готов к качественному перевариванию. Если ритмы вдруг сбились – ферментов может оказаться недостаточно, из-за чего питательные вещества просто не усвоятся», – предостерегла она.

Медик рекомендовала даже в Новый год отказаться от жареных блюд. При жарке растительное масло приобретает большое количество канцерогенов, которые способствуют развитию различных заболеваний. Кроме этого, калорийность блюда увеличивается, а процесс пищеварения замедляется, что чревато быстрым набором лишнего веса. Запеченные продукты с этой точки зрения более полезны, а еще лучше — варить их или готовить на пару.

«Помимо прочего, в праздники нужно стараться отказываться от обильных десертов – особенно тортов, конфет, печенья и мороженого. Эти легкие углеводы будут способствовать набору лишнего веса», – отметила Леонтьева.

Много двигаться и не смешивать

Не омрачить праздники поможет также движение, сообщил эксперт Якушев. Это значит, что не стоит проводить все январские за столом. Активность отвлекает от застолий и злоупотребления алкоголем, а движение во время посиделок поможет не переедать. В последнем случае также есть уточнение: активностями стоит заниматься не сразу, а через какое-то время после еды – примерно через час-полтора, минимум – через 40 минут.

«Касаемо употребления алкогольных напитков, самое важное, что нужно помнить: их нельзя смешивать. В алкоголе, помимо этанола, содержится много других веществ, которые в разных напитках часто несовместимы друг с другом. Это во многом обуславливает тяжелые симптомы похмелья», – рассказал гастроэнтеролог.

Кроме того, стоит чередовать алкоголь с едой. Это поможет медленнее опьянеть и не перегрузить желудок, а затем и легче перенести похмелье.

«В пище содержатся жиры, которые очень важны во время застолья. За счет своего обволакивающего свойства жиры препятствуют быстрому всасыванию алкоголя. Из-за этого чувство опьянения возникает медленнее, организм успевает включить все ферментативные системы по переработке алкоголя и вместо шокового ударного наполнения крови алкоголем происходит медленное, со включением всех необходимых систем по его переработке», – резюмировал Якушев.

Бой похмелью

Если утро, несмотря на вышеуказанные советы, все равно выдалось тяжелым, можно прибегнуть к медикаментозным и немедикаментозным способам устранения последствий, сообщил врач Якушев.

Так, в первую очередь стоит нейтрализовать факторы, отягощающие похмелье: никотин и недосып. Например, головная боль часто купируется достаточным количеством сна. Из медикаментозных же средств для устранения головной боли можно использовать любые нестероидные противовоспалительные препараты.

«Кроме того, алкоголь за счет химических свойств и, прежде всего, этанола, вызывает достаточно тяжелую дегидратацию – уменьшение количества воды в кровяном русле. Здесь подойдет старый добрый рассол ввиду большого содержания в нем электролитов, а также чай. Остерегайтесь употребления кофе из-за наличия таких же дегидратирующих свойств», – посоветовал Андрей Якушев.

С утренней тошнотой из-за похмелья, по словам гастроэнтеролога, поможет справиться хотя бы временная щадящая диета. То есть налегать с утра на баранину, грибы, острое, жареное и соленое не стоит.

Лучше позавтракать легким супом – овощным или на курином бульоне.

«Можно использовать в борьбе с тошнотой имбирь. За счет активности на м-холинорецепторы и серотониновые рецепторы в желудке и пищеводе, а также прямого действия имбиря на рецепторы он вызывает снижение тошноты и рвоты. Экстракт имбиря или корень имбиря можно легко использовать при тошноте, выпив с ним, например, чай. Единственное, если при этом болит живот, нужно быть осторожнее», – предостерег эксперт.

Диетолог Антонина Леонтьева также отметила, что справиться и с похмельем, и с перееданием поможет разгрузочный день, который будет состоять из приема одного и максимум трех низкокалорийных блюд в течение суток.