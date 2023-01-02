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4 часа назад

Врач рассказал о рисках новогоднего тромбоза

Секрет Фирмы

Период новогодних праздников — это время не только чудес, но и отнюдь не будничного образа жизни. Меняется рацион, да и само времяпрепровождение. Многие предпочитают — особенно в первые дни года — отлёживаться перед телевизором или смартфоном, что в сочетании с употреблением алкоголя и жирной пищи может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, причём далеко не только с желудочно-кишечным трактом.

Врач рассказал о рисках новогоднего тромбоза
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Переедание увеличивает внутрибрюшное давление, что сказывается на ухудшении оттока из вен нижних конечностей и приводит к проявлению признаков венозной недостаточности — это тяжесть в ногах, отёки, возможно появление тромбов», — рассказал флеболог (специалист по заболеваниям вен) Михаил Шаламов. Врач советует выходить из-за стола сразу после наступления чувства насыщения.

Проблемы с сосудами могут усилиться на фоне физических нагрузок, когда люди не только обильно едят, но и таскают тяжёлые пакеты с едой и подарками, а также убираются изо всех последних сил.

Ну а алкоголь, помимо прочих не самых полезных воздействий, сильно сгущает кровь, что увеличивает риски образования тромбов. Чтобы этого избежать, нужно пить побольше воды. Ну и после праздничной ночи не стоит резко впадать в спячку, снижая двигательную активность до нуля. Венозному застою советуют противостоять прогулками на свежем воздухе, пробежками на лыжах, если есть такой опыт, и другой двигательной активностью.

Ранее россиянам объяснили, как распознать у себя тромбоз и вовремя вызвать скорую помощь. Как рассказывают врачи, он стал всё чаще возникать у вроде бы здоровых людей, которые переболели коронавирусом.

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