Россиянам перечислили самые опасные зимние развлечения

Тюбинг (он же «ватрушка»), санки и ледянки любят и дети, и их родители. Вместе с тем, спуск на огромной скорости с горы так или иначе чреват серьёзными травмами, которые иногда способны привести к совсем уж неприятным последствиям.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Травматолог-ортопед петербургской детской клинической больницы №5 Андрей Грибушин перечислил правила катания, а каскадёр Сергей Гуровень рассказал, какой из видов развлечений самый опасный.

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По словам Грибушина, самые распространённые травмы, которые получают любители покататься с горок — это ушибы и переломы.

«Могут быть и скелетные травмы, то есть переломы костей верхних и нижних конечностей. Могут травмы органов брюшной и грудной полости, черепно-мозговая травма», — перечислил травматолог.

Он посоветовал перед катанием осмотреть спуск: в идеале, угол наклона не должен превышать 20 градусов, а сам путь — быть чистым: то есть, без пеньков, кустов, деревьев. Важно также, чтобы внизу горки было достаточно места для торможения.

«Посмотрите, свободна ли трасса. Помните о необходимости соблюдать дистанцию и сразу же уходить в сторону после того, как спустились», — добавил Грибушин.

Что касается «транспорта», на которым вы планируете съезжать с горки, то тут надо понимать особенности каждого из них. На санках-ледянках, по словам каскадёра Сергея Гуровеня, крайне опасно ездить стоя, на коленках или лёжа.

«Мы садимся и двумя руками удерживаемся. Притормаживая ногами, начинаем спуск», – посоветовал Гуровень.

Особенность ледянок — это мгновенное развитие скорости, а значит, нужно быть предельно внимательным, и не бояться в случае чего выполнять контролируемое падение: свалиться набок и затормозить.

«Как это происходит? Мы либо направо, либо налево уходим, руки — в сторону подъёма и задираем ноги. Для чего ноги задираем? Для того, чтобы не воткнуться куда-то и чтобы нас не кувыркнуло назад», — рассказал специалист.

По его словам, главный плюс ледянок — это экстремальные ощущения, а минус — жёсткое сидение: даже на небольших неровностях можно травмировать копчик. Надувная и мягкая ватрушка тоже крайне коварна. Важно помнить, что она рассчитана только на одного человека, и что кататься на ней с детьми на коленках категорически запрещено.

«Ни в коем случае нельзя и цеплять паровозиком несколько ватрушек – они начинают вращаться и становятся практически неуправляемы», — предупредил каскадёр.

Санки, благодаря своим острым железным полозьям, способны развивать на гладком спуске просто сумасшедшую скорость. А учитывая то, что полозья как правило металлические, травмы при падении могут быть очень серьёзными.

«Если что-то происходит и надо притормозить, мы можем выставить ноги, но без фанатизма, тоже не упираясь, иначе улетим вперёд. Падая, соответственно, уходим в бок. Если же нас развернуло и вытянуло, соответственно, группируемся, подбородок прижимаем обязательно к груди, складываемся в позу эмбриона и начинаем крутиться, вращаться», — посоветовал специалист.