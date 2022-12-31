Названы способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи

Чтобы избежать последствий невоздержанности в новогоднюю ночь, надо пить только один вид алкоголя и не смешивать его со сладкими соками, уверена сомнолог Эльвира Тарасова. Некоторые другие способы проснуться после ночного застолья бодрым и свежим утром она назвала изданию «Доктор Питер».

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«Не смешивайте разные виды алкоголя, есть вероятность, что “болеть” вы будете не только первого января. И не запивайте алкоголь сладкими соками. Сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме», — объяснила специалистка.

Тарасова напомнила, что рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одна порция крепких спиртных напитков составляет 30 граммов, а легких — не более 300 граммов. При этом за раз мужчинам можно употреблять не более четырех порций, а женщинам — не более двух, иначе велик риск провести первый день года с головной болью и похмельем.

Также сомнолог рекомендовала плотно поужинать пораньше, а Новый год встречать с легкими закусками на столе, а не с тортами, запеченным мясом и тяжелыми салатами. По ее словам, это решение поможет лучше отдохнуть и быстрее восстановиться после застолья.