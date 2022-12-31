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2 часа назад

Названы способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи

Lenta.ruиещё 1

Чтобы избежать последствий невоздержанности в новогоднюю ночь, надо пить только один вид алкоголя и не смешивать его со сладкими соками, уверена сомнолог Эльвира Тарасова. Некоторые другие способы проснуться после ночного застолья бодрым и свежим утром она назвала изданию «Доктор Питер».

Названы способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не смешивайте разные виды алкоголя, есть вероятность, что “болеть” вы будете не только первого января. И не запивайте алкоголь сладкими соками. Сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме», — объяснила специалистка.

Тарасова напомнила, что рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одна порция крепких спиртных напитков составляет 30 граммов, а легких — не более 300 граммов. При этом за раз мужчинам можно употреблять не более четырех порций, а женщинам — не более двух, иначе велик риск провести первый день года с головной болью и похмельем.

Также сомнолог рекомендовала плотно поужинать пораньше, а Новый год встречать с легкими закусками на столе, а не с тортами, запеченным мясом и тяжелыми салатами. По ее словам, это решение поможет лучше отдохнуть и быстрее восстановиться после застолья.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева подсказала россиянам способы избежать похмелья после новогоднего застолья. По ее словам, для этого необходимо во время праздничного ужина пить как можно больше воды, лучше минеральной, так как это поможет быстрее вывести алкоголь из организма.

Новый год 2023,ВОЗ,
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