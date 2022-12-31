Врач предупредил об опасности мандаринов для некоторых категорий людей

Врач высшей категории Сергей Длин призвал воздержаться россиян с диабетом, язвой и некоторыми другими болезнями от употребления мандаринов, так как эти фрукты могут пагубно сказаться на состоянии их здоровья. Об этом он заявил Пятому каналу.

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По словам врача, мандарины представляют опасность для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Мандарины сильно повышают кислотность, раздражают оболочки кишечника и желудка, поэтому людям, которые страдают язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритами или нарушениями работы желчного пузыря, употреблять мандарины категорически не стоит», — объяснил Длин.

Еще одной категорией людей, которым лучше не есть мандарины, являются диабетики. Врач предупредил, что цитрусовые повышают уровень сахара в крови, потому при диабете их можно употреблять в пищу только в исключительных случаях и в количестве не более двух-трех штук в неделю.

Также с аккуратностью можно мандарины людям с заболеваниями почек, продолжил Длин. В составе этих фруктов присутствует большое количество кислоты, провоцирующей движение камней в почках, а таких ситуаций без контроля врача лучше не допускать. Помимо этого, от мандаринов лучше воздержаться аллергикам, а также беременным и кормящим грудью женщинам.