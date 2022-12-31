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2 часа назад

Врач рассказала, как пережить утро 1 января

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина рассказала корреспонденту «Прайм», как пережить утро после новогодней ночи. По словам Елены, чтобы утром 1 января не мучится от головной боли и других признаков похмелья, следует отказаться от спиртных напитков.

Врач рассказала, как пережить утро 1 января
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Если же в планах алкогольное застолье, то перед тем как выпить, нужно хорошо поесть.

«Чтобы снизить влияние алкоголя на организм, полноценно поешьте за несколько часов до вечернего застолья или как минимум перекусите», – отметила Елена Сюракшина.

Доктор уверяет, что перед застольем нужно есть блюда, богатые полезными жирами, они помогут замедлить всасывание алкоголя в кровь и вообще снизят восприимчивость организма к спиртному.

Кроме этого, эксперт советует за несколько часов до застолья принять несколько таблеток активированного угля или другого адсорбента. Также, по словам эндокринолога, не стоит смешивать алкогольные напитки и обязательно пить обычную воду.

Елена Сюракшина подчеркнула, что встать из-за стола необходимо за 2–3 часа до сна, «чтобы организм успел переварить большую часть съеденного и выпитого и лучше отдохнул».

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