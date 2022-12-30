Врач Асанов: новогодняя ночь сбивает режим сна

"Это ослабляет иммунитет, вредно для физической формы, не говоря уже о состоянии здоровья, особенно людей старшего поколения и маленьких детей. Кроме того, после "веселой ночи", скорее всего, вы будете себя не очень хорошо чувствовать, что тоже опасно", — отметил специалист.