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1 час назад

Врач Асанов: новогодняя ночь сбивает режим сна

Газета.Ru

Чтобы не сбить режим сна и тем самым не нанести вред здоровью, спать до вечера следующего дня после новогодней ночи не стоит. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

Врач Асанов: новогодняя ночь сбивает режим сна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это ослабляет иммунитет, вредно для физической формы, не говоря уже о состоянии здоровья, особенно людей старшего поколения и маленьких детей. Кроме того, после "веселой ночи", скорее всего, вы будете себя не очень хорошо чувствовать, что тоже опасно", — отметил специалист.

Также он рекомендовал не переедать в новогоднюю ночь, поскольку с полным желудком клонит в сон, который может стать "отрывочным", что чревато еще большим нарушением графика. Если все-таки режим сбился и все каникулы раньше обеда вставать не получалось, Асанов посоветовал за 2-3 дня до выхода на работу постепенно вставать раньше.

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