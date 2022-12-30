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1 час назад

Россиянам дали рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год

Lenta.ruиещё 5

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год. О них он рассказал РИА Новости.

Россиянам дали рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, спиртное нельзя заедать сладкой едой, потому что она задерживает выведение алкоголя из организма. Кроме того, не следует запивать алкоголь газированными напитками из-за риска усиления опьянения за счет наличия углекислого газа, который повышает всасываемость. Нарколог уточнил, что наличие или отсутствие конкретных закусок на праздничном столе не имеет особого значения, поскольку алкоголь воздействует на человека вне зависимости от съеденной им еды.

Он подчеркнул, что избежать последствий употребления спиртного не удастся в любом случае. Скрябин посоветовал полностью отказаться от алкоголя во время праздника. «Но если вы все же по каким-то причинам решили употребить спиртное, с большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасен будет небольшой бокал сухого вина», — отметил он.

Однако, добавил врач, при наличии любых проблем со здоровьем алкоголь противопоказан в любых количествах. Он также назвал методику «повышения градуса» вредной и потенциально смертельной опасной.

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