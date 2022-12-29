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2 часа назад

Врач рассказала, как "не уйти в запой" в новогодние праздники

Москва24

Главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко рассказала, как "не уйти в запой" в период новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как "не уйти в запой" в новогодние праздники
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, входить в праздники нужно, выпивая небольшое количество спиртных напитков, а далее оставлять градус употребляемого алкоголя на том же уровне либо повышать его.

Малышко посоветовала не смешивать крепкий алкоголь с газированными напитками и не переедать, чтобы не нагружать организм.

"Наиболее отравляющее воздействие на организм оказывает ацетальдегид, в который перерабатывается алкоголь, поэтому чтобы быстрее вывести его из организма нужно вовремя остановиться, подышать свежим воздухом, принять желательно прохладный душ и обязательно поспать", – рассказала врач.

Специалисты также рекомендовали умеренные физические нагрузки, чтобы ускорить выведение алкоголя из организма.

Ранее психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Валентин Скрябин предупредил, что череда корпоративов может стать причиной развития алкогольной зависимости. По словам эксперта, о формировании вредной привычки могут свидетельствовать признаки, которые кажутся вполне безобидными. Например, если человек воодушевлен накануне застолья или пьет, чтобы расслабиться и снять напряжение.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/29122022/536872?utm_source=CopyBuf

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