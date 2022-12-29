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2 часа назад

Врачи предостерегли от голодания перед Новым годом

Секрет Фирмы

Многие скептически относятся к теледоктору Елене Малышевой, но иногда она даёт дельные советы. Вот и сейчас она и её коллега, врач-иммунолог Андрей Проеус посоветовали не впадать в аскезу и не ограничивать себя в питании перед праздниками. Мол, сейчас стоит не сильно наедаться, зато уже за новогодним столом можно оторваться. Оказывается, так делать не стоит — это вредно для здоровья.

Врачи предостерегли от голодания перед Новым годом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Продеус в эфире программы «Жить здорово» заявил, что не стоит голодать перед новогодними праздниками, так как это может привести к перееданию во время застолья. С ним согласилась Малышева, которая посоветовала 31 декабря питаться как обычно, «чтобы ночью не наедаться до смерти».

«Потому что задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова», — добавила телеведущая.

Ранее мексиканские учёные заявили, что избавиться от лишних кило можно, если питаться не спеша. Просто надо долго прожёвывать каждый кусочек еды.

Специалисты пришли к выводу, что медленный приём пищи эффективен за счёт того, что организм успевает понять, насколько заполнен желудок. При быстром употреблении еды мозг не успевает это оценить — и чувство голода сохраняется.

Новый год 2023,Елена Малышева,
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