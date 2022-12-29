Врачи предостерегли от голодания перед Новым годом

Многие скептически относятся к теледоктору Елене Малышевой, но иногда она даёт дельные советы. Вот и сейчас она и её коллега, врач-иммунолог Андрей Проеус посоветовали не впадать в аскезу и не ограничивать себя в питании перед праздниками. Мол, сейчас стоит не сильно наедаться, зато уже за новогодним столом можно оторваться. Оказывается, так делать не стоит — это вредно для здоровья.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Продеус в эфире программы «Жить здорово» заявил, что не стоит голодать перед новогодними праздниками, так как это может привести к перееданию во время застолья. С ним согласилась Малышева, которая посоветовала 31 декабря питаться как обычно, «чтобы ночью не наедаться до смерти».

«Потому что задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова», — добавила телеведущая.

Ранее мексиканские учёные заявили, что избавиться от лишних кило можно, если питаться не спеша. Просто надо долго прожёвывать каждый кусочек еды.