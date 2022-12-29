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21 минуту назад

Онколог предупредила о серьезных последствиях новогоднего застолья

РИА "ФедералПресс"

В Новый год люди съедают много жирной пищи, выпивают литры алкоголя и совсем забывают об активности. Это может нанести серьезный вред организму: обострение хронических заболеваний ЖКТ, болезней почек и прочего. Как уменьшить нагрузку на органы и предотвратить их воспаление, рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.

Онколог предупредила о серьезных последствиях новогоднего застолья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В праздники чаще всего от несоблюдения назначений врача происходит обострение хронических заболеваний ЖКТ. Это гастрит, дуоденит, панкреатит и другие болезни, при которых нужно избегать употребления определенных продуктов», – сказала врач в беседе с РИАМО.

Онколог призвала избегать салатов, заправленных большим количеством майонеза, жареной пищи, острых закусок и слишком соленой или пересахаренной консервации. Все это может даже у здорового человека вызвать изжогу, вздутие или диарею.

Также Васильева напомнила об опасности употребления алкоголя. Даже в малых количествах он может нанести вред организму.

Ни в коем случае нельзя мешать спиртное с антибиотиками. Из-за этого могут возникнуть тахикардия, проблемы с почками и печенью. А если человек пьет противовоспалительные препараты, то их столкновение с алкоголем может вызвать кровотечения в ЖКТ.

«Следует быть осторожными со спиртными напитками при приеме антидепрессантов, препаратов для сердца, противовирусных лекарств», – дополнила эксперт.

Если у человека онкология, то нарушение рекомендованной специалистом диеты может привести и к ее обострению. Многие продукты на праздничном столе таким людям строго-настрого запрещены, стоит об этом помнить, заключила Васильева.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, при каких болезнях запрещено есть холодец.

Новый год 2023,Елизавета Васильева,
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