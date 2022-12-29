Какие болезни могут спровоцировать натуральные елки в квартире

Размещение натуральной елки в квартире в преддверии Нового года не представляет какой-либо опасности для здоровья, однако если у человека аллергия, то он может столкнуться с осложнениями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

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"Они могут быть опасны только в исключительных случаях. Например, если у человека аллергия", — сказал специалисты.

Собеседник «ВМ» добавил, что появление симптомов аллергии в большинстве случаев связано не с самим деревом, а с его цветением. Как правило, оно происходит летом и зимой опасности не представляет.

По мнению терапевта, наибольший вред для здоровья человека могут принести еловые ветки. Они способны вызвать столбняк, так как при перевозке дерево может заразиться инфекцией. Если грязь с елки попадет в рану, то рекомендуется сразу обратиться к врачу и сделать необходимую прививку.