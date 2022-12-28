Что должно быть в аптечке первой новогодней помощи

Приближается, пожалуй, самое любимое и долгожданное время россиян — Новый год и длинные праздники. Лучше подготовить не только застолье и свой наряд, но и аптечку первой новогодней помощи. Что в ней должно быть, рассказала врач высшей категории и аллерголог-иммунолог Елена Грек. Доктор напомнила, что наши традиционные новогодние блюда оказывают сильную нагрузку на пищеварение, особенно на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы уменьшить нагрузку на пищеварение, врач рекомендует принять примерно за 20–30 минут до застолья препарат для улучшения пищеварения и подавления изжоги. Если есть ощущение, что вы можете съесть лишнего, на помощь придут ферментные препараты.

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За новогодним столом часто бывают газировки и жирная, газообразующая пища, которые могут спровоцировать вздутие, бурление и спазмы. Поэтому положите в аптечку препараты симетикона, устраняющие газообразование. Они есть в форме таблеток, которые удобно взять с собой, или порошков, суспензий.

Обязательно при себе должны быть и сорбенты. Они пригодятся при отравлении, а также при похмелье. Аллергикам также стоит иметь под рукой привычные для них препараты от аллергии. От похмелья ещё спасут лекарства от головной боли, витамин С и, конечно же, не забывайте пить много жидкости.

Традиционная новогодняя пища может нарушить пищеварение и моторику толстой кишки. То есть вызвать запор. Чтобы этого не произошло, аллерголог призывает во время застолья пить много воды, а не сладких соков или газировки. Если избежать такой проблемы всё-таки не вышло, то можно выпить лёгкие слабительные и использовать микроклизмы.

Перед Новым годом многие россияне сильно нервничают — нужно решить слишком много задач к концу года, режим сна тоже иногда сбивается. Всё это может спровоцировать головные боли. Убрать их помогут нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, комбинированные лекарства.

«Осторожнее стоит быть с ацетилсалициловой кислотой — она раздражает желудок и на фоне алкоголя, острой, жирной пищи, переедания может провоцировать неприятные ощущения», — предупредила Грек.