Доктор Мясников рассказал, как избежать похмелья в праздники

Праздники для некоторых людей заканчиваются тяжелым похмельем. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать плохого самочувствия.
«На самом деле, чтобы не было похмелья, надо просто соблюдать умеренность, вот и все», – отметил Александр Мясников.
Если соблюдать это правило не получается или не хочется, то перед застольем врач рекомендует выпить 50 граммов оливкового масла – это смягчит последствия употребления алкоголя.
Также алкогольные напитки важно закусывать горячей едой. Для этого хорошо подойдет вареная картошка.