Чем опасны зимние развлечения

Зимние развлечения, среди которых много видов активного отдыха, часто могут привести к травмам. Чтобы этого не произошло и отдых не был безнадежно испорчен, "Рамблер" поговорил с травматологом Ольгой Ситкиной и сформулировал советы, которые помогут уберечь себя и близких.

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Наиболее частые травмы, по словам Ольги Ситкиной, — ушибы, вывихи, переломы, травмы головы и глаз, обморожение, растяжение связок. Что бы с вами ни случилось, нужно незамедлительно показаться врачу — травматологу-ортопеду в случае травм опорно-двигательного аппарата.

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Если повреждение серьёзное, обездвижьте конечность и вызовите скорую помощь. Но если с вами все в порядке и вы только собираетесь активно провести время зимой, следуйте нескольким правилам, которые помогут сделать отдых безопасным.

В первую очередь, выбирайте специализированные, оборудованные соответствующим образом места для зимнего отдыха, а также снаряжение, которое отвечает всем требованиям безопасности.

Если планируете поехать на "официальный" каток, трассу для сноуборда, горных лыж или тюбинга, ознакомьтесь с правилами их посещения и осмотрите саму инфраструктуру. Кроме того, соблюдайте технику безопасности, положения которой обычно приводят в инструкциях к спортивному инвентарю. Ситкина Ольга Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Важно не выполнять маневры, в которых не уверены наверняка, а также использовать индивидуальные средства защиты: наколенники, налокотники, при необходимости шлемы.

Заранее обговорите все правила с участниками забав. Например, при игре в снежки договоритесь не целиться в голову. Ситкина Ольга Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Кроме того, Ольга Ситкина советует находиться на улице умеренное количество времени. Это поможет избежать обморожения и переохлаждения.