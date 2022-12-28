Россиянам объяснили, как защитить печень в праздники

Сначала стоит продумать новогоднее меню и включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи и фрукты. Не стоит употреблять алкоголь на голодный желудок. Еще больше советов о том, как защитить печень во время новогоднего застолья рассказала врач-гастроэнтеролог Центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова.
«Большое количество алкоголя может пагубно сказаться на работе данного органа, вызывая интоксикацию всего организма и ухудшение самочувствия», – отметила врач.
Ломова отметила, что спиртное не следует запивать газированными напитками. Во время застолья рекомендуется пить достаточное количество простой жидкости, потому что она помогает быстрее вывести токсичные вещества из печени.
«Не рекомендуется курить во время застолья, ведь никотин усугубляет вред выпитого спиртного, увеличивая токсическое влияние на печень. В новогоднюю ночь не стоит долго сидеть за столом, лучшим решением будет больше двигаться», – рекомендует гастроэнтеролог.
В случае переедания на помощь могут прийти ферментные препараты – их прием облегчит работу поджелудочной железы и печени, пишут «Известия».