Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
57 минут назад

Россиянам объяснили, как защитить печень в праздники

РИА "ФедералПресс"

Сначала стоит продумать новогоднее меню и включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи и фрукты. Не стоит употреблять алкоголь на голодный желудок. Еще больше советов о том, как защитить печень во время новогоднего застолья рассказала врач-гастроэнтеролог Центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

Россиянам объяснили, как защитить печень в праздники
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Большое количество алкоголя может пагубно сказаться на работе данного органа, вызывая интоксикацию всего организма и ухудшение самочувствия», – отметила врач.

Ломова отметила, что спиртное не следует запивать газированными напитками. Во время застолья рекомендуется пить достаточное количество простой жидкости, потому что она помогает быстрее вывести токсичные вещества из печени.

«Не рекомендуется курить во время застолья, ведь никотин усугубляет вред выпитого спиртного, увеличивая токсическое влияние на печень. В новогоднюю ночь не стоит долго сидеть за столом, лучшим решением будет больше двигаться», – рекомендует гастроэнтеролог.

В случае переедания на помощь могут прийти ферментные препараты – их прием облегчит работу поджелудочной железы и печени, пишут «Известия».

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители