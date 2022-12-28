Россиянам объяснили, как защитить печень в праздники

Сначала стоит продумать новогоднее меню и включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи и фрукты. Не стоит употреблять алкоголь на голодный желудок. Еще больше советов о том, как защитить печень во время новогоднего застолья рассказала врач-гастроэнтеролог Центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова.