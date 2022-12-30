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1 час назад

Как избежать развития сахарного диабета в праздники

Ferra.ruиещё 1

Как правило, в праздничные дни люди едят больше, чем обычно. И это может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Например, вы можете набрать лишние килограммы, а ожирение и избыточный вес повышают риск развития диабета второго типа.

Как избежать развития сахарного диабета в праздники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно сайту Diabetes.co.uk, при ожирении существует 80-85-процентная вероятность развития диабета второго типа. Кроме того, из-за жира на животе (абдоминального жира) организм может стать менее чувствительным к инсулину. А этот фактор и является ключевым при развитии сахарного диабета второго типа.

Есть несколько признаков повышенного уровня сахара в крови. Они включают сильную жажду, учащённое мочеиспускание, ощущение слабости или усталости, затуманенное зрение, потеря веса.

Для того чтобы повысить чувствительность к инсулину, требуется физическая активность. Это может быть даже просто быстрая ходьба или бег трусцой. Также вы можете посещать тренажёрный зал или заниматься дома по видеороликам с YouTube.

В целом старайтесь круглый год следить на своим питанием. Избегайте употребления слишком большого количества сладкой либо крахмалистой пищи. Например, шоколада, тортов, печенья, риса, картошки, хлеба и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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