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3 часа назад

Что будет, если съесть бумажку с пожеланием на Новый год

Секрет Фирмы

Всем известна старая новогодняя традиция загадывать желание под бой курантов. Желание пишем на бумажке, затем сжигаем её и пепел разводим в бокале с шампанским. Можно и вовсе не сжигать, запив бумажку с желанием. Звучит, конечно, как что-то, чему желудок вряд ли обрадуется.

Что будет, если съесть бумажку с пожеланием на Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова подтверждает: этот ритуал может плохо закончиться для нашего организма. При этом многое зависит и от размера бумажки, которую мы проглатываем в надежде на чудо.

«Если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо. Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — предупредила врач.

Также она напомнила, что новогодний стол, как правило, ломится от изобилия майонезных салатов, мяса, и другое тяжёлой пищи. И, разумеется, алкоголя. То есть желудку и так не просто, а тут ещё и бумага. Так что наше пожелание может закончится расстройством пищеварения — начиная от изжоги и тошноты, заканчивая рвотой и диареей.

«Как мне кажется, самый безопасный для здоровья способ — это проговорить про себя своё желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием, не запивая алкоголем, и пусть ваши желания сбываются», — посоветовала Терехова.

Вообще встреча Нового года таит много неприятностей, и не только для нашего ЖКТ. Взять хоть, казалось бы, прекрасную традицию подводить итоги года, думая, что получилось, а что не очень. Вот только психологи прекрасной её не считают. По их мнению , такой обычай спокойно может испортить праздник и вогнать в депрессию, особенно если вспомнить события последних трёх лет. Поэтому лучше всего за новогодним столом просто вспомнить все достижения.

Новый год 2023,Татьяна Терехова,
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