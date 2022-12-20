Что будет, если съесть бумажку с пожеланием на Новый год

Всем известна старая новогодняя традиция загадывать желание под бой курантов. Желание пишем на бумажке, затем сжигаем её и пепел разводим в бокале с шампанским. Можно и вовсе не сжигать, запив бумажку с желанием. Звучит, конечно, как что-то, чему желудок вряд ли обрадуется.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова подтверждает: этот ритуал может плохо закончиться для нашего организма. При этом многое зависит и от размера бумажки, которую мы проглатываем в надежде на чудо.

«Если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо. Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — предупредила врач.

Также она напомнила, что новогодний стол, как правило, ломится от изобилия майонезных салатов, мяса, и другое тяжёлой пищи. И, разумеется, алкоголя. То есть желудку и так не просто, а тут ещё и бумага. Так что наше пожелание может закончится расстройством пищеварения — начиная от изжоги и тошноты, заканчивая рвотой и диареей.

«Как мне кажется, самый безопасный для здоровья способ — это проговорить про себя своё желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием, не запивая алкоголем, и пусть ваши желания сбываются», — посоветовала Терехова.