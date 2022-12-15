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2 часа назад

Тренер посоветовал не переедать на новогодних каникулах

Daily Moscowиещё 1

На новогодних каникулах следует избегать переедания, больше двигаться и найти активный досуг. Это поможет сохранить физическую форму. Об этом «РИАМО» рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

Тренер посоветовал не переедать на новогодних каникулах
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Спортсмен признал, что новогодние праздники - это настоящее счастье, однако много алкоголя и вкусной еды являются прямой угрозой для фигуры и спортивной формы. Он посоветовал избегать переедания, а также больше двигаться и меньше лежать.

«Старайтесь не вести образ жизни тюленя на праздники: от стола к дивану. Гуляйте, танцуйте, играйте в игры и практикуйте любые активности, которые будут вам под силу», - Дмитрий Нагулин Спортсмен

Также тренер порекомендовал не забывать про тренировки и сходить в спортивный зал хотя бы несколько раз за праздники.

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