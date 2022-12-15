Названы простые способы справиться с похмельем

Чтобы справиться с похмельем, стоит хорошо выспаться и принять душ, посоветовал доктор медицинских наук, психиатр Юрий Сиволап. Эти и некоторые другие простые способы облегчить свое состояние после злоупотребления алкоголем он подсказал россиянам в беседе с РБК Life.

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По словам Сиволапа, продолжительный сон и душ — самые простые методы борьбы с похмельем. Однако справиться с ним также помогут прогулка на свежем воздухе и соблюдение питьевого режима в течение дня. Одобрил психиатр и способ «лечения» похмелья томатным соком. В этом напитке содержатся клетчатка, магний, калий и натрий, которые помогут восстановить водно-солевой баланс и наладить работу пищеварительной системы.

Сиволап также рекомендовал выпить обезболивающее, чтобы облегчить возникшую вследствие интоксикации организма головную боль. Однако, по его словам, в данном случае помогут исключительно нестероидные противовоспалительные препараты, а некоторые анальгетики лишь усилят негативное воздействие алкоголя на печень.

В то же время психиатр рекомендовал воздержаться от борьбы с похмельем при помощи воды с сахаром и солью, так как это небезопасно для здоровья.

«Люди, часто пьющие алкоголь, и так предрасположены к диабету. Если регулярно добавлять сахар в "похмельный" рацион, есть риск возникновения сахарного диабета второго типа», — объяснил он.