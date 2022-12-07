Как избежать повышения кровяного давления в праздники

Научные исследования показывают, что проблемы с сердцем чаще всего возникают у людей в новогодние праздники. Связано это с тем, что в этот период люди часто откладывают на некоторое время заботу о собственном здоровье.

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Если вы страдаете от повышенного давления, то в праздничные дни вам особенно важно знать, что конкретно вы едите. Поэтому перед тем как куда-то идти подумайте о том, чтобы приготовить здоровую пищу дома.

А прежде чем перекусить на семейном обеде или ужине, узнайте, что приготовила хозяйка. Также доктор Карен Гриффин, нефролог из Loyola Medicine в Мейвуде (США), посоветовала за семейной трапезой наедаться досыта. Это поможет вам не съесть слишком много десертов позже, когда вы почувствуете голод.

Помимо этого, важно следить за потреблением натрия, так как избыток соли приводит к высокому давлению. Соли много содержится в консервах, ветчине. При готовке нужно соли добавлять совсем немного и оставить солонку на столе, чтобы люди сами могли решать, сколько им соли необходимо.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может способствовать повышению давления. Поэтому лучше держаться от спиртного подальше.

Известно, что лекарственные препараты деконгестанты могут повышать давление. Но если вы принимаете лекарства от давления, то в праздники вам могут понадобиться дополнительные напоминания.