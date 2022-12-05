Кардиолог предупредила об опасности встречи Нового года в бане

"Люди, которые посещают баню раз в год и считают, что это обязательно нужно делать с алкоголем, гарантируют себе сердечно-сосудистые неприятности, даже инфаркт или инсульт могут произойти. За месяц до Нового года взять и подготовить свою сердечно-сосудистую систему к такому стрессу невозможно, это миф. Никаким витамином С или рутином мы не подготовим сосуды к перегрузке. В советские времена для этого закаливались на морозе, но сейчас специалисты говорят, что обливание холодной водой — это не самый бережный способ укрепить сосуды".