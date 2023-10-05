В Долгопрудном пациенту спасли единственную почку при серьезных патологиях

Врачам в Долгопрудном удалось вырезать кисту диаметром 9 см, не удалив при этом единственную работающую почку мужчины. Отмечается, что при этом у 58-летнего пациента были диабет, ожирение, нарушение мочеиспускания, а также больное сердце. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Заведующая отделением урологии Долгопрудненской больницы Ирина Гаврик рассказала, что врачи провели сложную операцию с применением современного оборудования медучреждения. Если бы медики удалили кисту вместе с почкой, пациент бы остался на пожизненном диализе. Операция позволила сохранить орган, пораженный многокамерной кистой. На данный момент пациент уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо.