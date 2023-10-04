Назван простой способ заставить себя заняться спортом

Ученые из Школы менеджмента Слоана при Массачусетском технологическом институте назвали простой способ заставить себя заняться спортом. Исследование опубликовано на сайте учреждения.

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Ученые выяснили, что для занятий спортом важна мотивация со стороны знакомых. В частности, рассказы друзей, а также публикации в социальных сетях, в которых те рассказывают о своих спортивных достижениях. По словам авторов, такая мотивация побуждает человека выполнять тренировки сверх ежедневной нормы.

Эксперты подчеркнули, что в противном случае высока вероятность отказаться от занятий спортом. По их мнению, чаще всего люди жалуются на плохую погоду, большую загруженность и усталость, однако совместные занятия могут заставить их продолжать заниматься.