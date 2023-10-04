Ученые нашли связь между курением и диабетом

Ученые Каролинского института в Швеции обнаружили, что курение может увеличивать риск развития диабета второго типа.

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Они установили, что никотиновая зависимость запускает метаболические изменения в организме, приводящие к диабету. Об этом сообщает EurekAlert.

Исследователи проанализировали медицинские данные более чем 93 тыс. участников из британского биобанка. В начале наблюдения ни у кого из испытуемых не было диабета. Спустя 13 лет заболевание было диагностировано у 1869 человек.

Ученые обнаружили, что по сравнению с некурящими испытуемыми риск возникновения сахарного диабета у курильщиков был на 73 % выше. Исследователи выяснили, что курение влияет на 131 метаболит в человеческом организме. Эти вещества влияют на органы, а также на активность нервных центров.