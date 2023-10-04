Названы основные симптомы дефицита железа в организме

Нехватка железа негативно влияет на работу печени, иммунную защиту организма, состояние кожи и не только. По каким симптомам можно определить наличие данного недуга, Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.

По ее словам, прежде всего на нехватку железа указывают шум в ушах и «мушки» в глазах, а также слабость и повышенная утомляемость человека. Кроме того, признаками могут быть наличие одышки и повышенный пульс. Еще одним явным симптомом Костомаха назвала сухость кожи и изъязвление в уголках губ.