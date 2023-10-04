Врач призвала не верить спискам продуктов, снижающих сахар в крови

В Сети распространены списки продуктов, снижающих сахар в крови, - они очень актуальны для тех, кто страдает сахарным диабетом 2-го типа. Однако подобные перечни имеют мало отношения к медицине, заявляет врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова.

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"К сожалению, не существует определенных продуктов, которые бы достоверно снижали уровень глюкозы. Для этого существуют гипогликемические лекарственные препараты, которые подбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости от клинической ситуации, сопутствующей патологии и возможностей пациента", - цитирует специалиста Aif.ru.

По словам Жарковой, любой содержащий углеводы и белки продукт будет способствовать повышению уровня глюкозы. Поэтому "нужно выбирать не отдельные чудодейственные продукты, а корректировать свое питание в целом и понимать, как перевариваются и влияют на нас разные продукты", подчеркнула врач.

Она отметила, что людям, страдающим диабетом, лучше отдавать предпочтение продуктам с так называемыми медленными и сложными углеводами, которые долго перевариваются и не дают быстрого повышения уровня глюкозы. К ним относятся, в частности, цельнозерновой хлеб, бурый рис, гречка, бобовые, цельнозерновые макароны с высоким содержанием белка. В то же время следует ограничить сладости, конфеты, сладкие напитки, изделия из белой рафинированной муки, выпечка, белый рафинированный рис.