Врачи смогут прописывать пациентам БАДы

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки в качестве лечения. Такой законопроект поддержали в правительстве, пишут «Известия».

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В частности, документ направлен на ограничение бесконтрольного употребления БАДов гражданами, а также совершенствование порядка их обращения.

Предлагается регулировать рынок добавок по аналогии с лекарствами и медизделиями, в отношении которых в 2020 году была введена обязательная маркировка.