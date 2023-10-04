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Врачи смогут прописывать пациентам БАДы

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки в качестве лечения. Такой законопроект поддержали в правительстве, пишут «Известия».

Врачи смогут прописывать пациентам БАДы
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В частности, документ направлен на ограничение бесконтрольного употребления БАДов гражданами, а также совершенствование порядка их обращения.

Предлагается регулировать рынок добавок по аналогии с лекарствами и медизделиями, в отношении которых в 2020 году была введена обязательная маркировка.

Правительство РФ наделят полномочиями по установлению качества как самих биологически активных добавок, так и их компонентов. Также власти смогут определять варианты их регистрации и особенности применения.