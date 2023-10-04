Врачи смогут прописывать пациентам БАДы

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки в качестве лечения. Такой законопроект поддержали в правительстве, пишут «Известия».
В частности, документ направлен на ограничение бесконтрольного употребления БАДов гражданами, а также совершенствование порядка их обращения.
Предлагается регулировать рынок добавок по аналогии с лекарствами и медизделиями, в отношении которых в 2020 году была введена обязательная маркировка.
Правительство РФ наделят полномочиями по установлению качества как самих биологически активных добавок, так и их компонентов. Также власти смогут определять варианты их регистрации и особенности применения.