Врач перечислила продукты, убивающие сосуды

Врач Беляева перечислила продукты, убивающие сосуды
Продукты, содержащие искусственные трансжиры наносят значительный вред здоровью сосудов. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.
Особенно опасными будут блюда, по словам специалиста, приготовленные во фритюре. Также лучше исключить из рациона чипсы, полуфабрикаты, шоколад и попкорн.
"Не рекомендую есть красное и обработанное мясо, а также рафинированные углеводы и зерно. Эти продукты приводят к воспалению кровеносных сосудов", — предупредила Беляева.
Кроме того, пища, богатая холестерином, приводит к образованию холестериновых бляшек и повреждению стенок сосудов. Сюда относят красное мясо, яйца и фастфуд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».