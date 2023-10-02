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Врач Беляева перечислила продукты, убивающие сосуды

Продукты, содержащие искусственные трансжиры наносят значительный вред здоровью сосудов. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.

Врач перечислила продукты, убивающие сосуды
© Вечерняя Москва

Особенно опасными будут блюда, по словам специалиста, приготовленные во фритюре. Также лучше исключить из рациона чипсы, полуфабрикаты, шоколад и попкорн.

"Не рекомендую есть красное и обработанное мясо, а также рафинированные углеводы и зерно. Эти продукты приводят к воспалению кровеносных сосудов", — предупредила Беляева.

Кроме того, пища, богатая холестерином, приводит к образованию холестериновых бляшек и повреждению стенок сосудов. Сюда относят красное мясо, яйца и фастфуд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».