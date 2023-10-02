Ученые: подъемы по лестнице снижают риск инсульта

Исследователи из Китая, Великобритании и США доказали, что ходьба по лестнице каждый день может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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В ходе наблюдения за участниками исследования в течение 12,5 лет было выяснено, что прохождение более пяти лестничных пролетов в день помогает снизить риск атеросклероза сердечно-сосудистой системы на 20%.

Короткие серии высокоинтенсивных подъемов по лестнице способствуют улучшению состояния кардиореспираторной системы и липидного профиля, особенно для людей, которые не могут достичь рекомендуемого уровня физической активности, отметил доктор Лу Ци, один из соавторов исследования.

Согласно данным Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые болезни ежегодно уносят жизни более 20,5 миллионов людей.

В заключение, данное исследование демонстрирует, что ходьба по лестнице может быть более эффективным в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем просто ходьба. Этот доступный способ улучшает состояние сердца и имеет значительный потенциал для предотвращения атеросклероза и других серьезных проблем.