Врач назвала самый вредный вид мяса

Врач Королева назвала самый вредный вид мяса
Качественное мясо является незаменимым источником минеральных веществ, витаминов и аминокислот, важных для функционирования организма человека, однако некоторые виды мяса наносят вред здоровью. Об этом заявила диетолог Маргарита Королева.
«Оно поддерживает здоровье и профилактирует сосудистые и другие катастрофы в организме», – сказала Королева.
Мясо является ключевым источником белка, который позволяет организму функционировать, незаменимых аминокислот и железа, а также минеральных веществ и витаминов.
Несмотря на безусловную пользу этого продукта, в некоторых случаях употребление мяса может нанести организму серьезный урон. Врач посоветовала сократить количество красного мяса до минимума в рационе пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями.
Кроме того, чрезмерное количество мяса в рационе может стать провоцирующим онкологию фактором, если у человека уже есть сопутствующие заболевания. В этом случае лучше отдать предпочтение рыбе и мясу птицы, а в качестве гарнира использовать овощи и зелень.
Самым опасным видом мяса диетолог назвала сосиски и пельмени.
«Может быть, там белковые смеси из Китая, или мясо насекомых, к которому нас начинают приучать. А может, в составе этого мяса будет много трансжиров и глутаматов», – заявила Королева.
Употребление таких продуктов чревато проблемами со здоровьем и даже сокращением продолжительности жизни, сообщает «Общественная служба новостей».